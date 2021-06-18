Зеленский ввел в действие решение СНБО об усовершенствовании сети ситуационных центров и цифровой трансформации сферы нацбезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 июня 2021 года "Об усовершенствовании сети ситуационных центров и цифровой трансформации сферы национальной безопасности и обороны".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В решением СНБО. отмечается, что Совет решил признать необходимым расширение и дальнейшее развитие единой сети ситуационных центров с целью повышения эффективности информационно-аналитического обеспечения принятия управленческих решений, взаимодействия, координации и контроля за деятельностью органов исполнительной власти, правоохранительных органов и воинских формирований в сферах национальной безопасности и обороны в мирное время, а также в особый период, в том числе в условиях военного положения, в условиях чрезвычайного положения и при возникновении кризисных ситуаций, угрожающих национальной безопасности Украины.

В состав сети должны входить Главный ситуационный центр Украины, правительственный ситуационный центр, ситуационные центры органов сектора безопасности и обороны, ситуационные центры центральных органов исполнительной власти, Совета министров Автономной Республики Крым, ОГА, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, а также резервные и подвижные ситуационные центры.

Кроме того, решение СНБО предусматривает оснащение всех ситуационных центров (кроме Главного) унифицированным программным и аппаратным обеспечением по информационно-аналитическому сопровождению принятия управленческих решений, которое должно включать, в частности, хранилище данных и систему управления базами данных; инструменты анализа и визуализации данных от различных источников, а также построения моделей на их основе; модуль геоинформационных систем и технологий для создания и работы с наборами геопространственных данных; защищенную видеоконференцсвязь для обеспечения синхронного обмена аудиовизуальной информацией в режиме реального времени; электронные коммуникационные сети для обеспечения обмена информацией; техническую поддержку программно-аппаратного комплекса для обеспечения устойчивого и непрерывного функционирования, тестирования, конфигурации и отслеживания производительности согласно определенным регламентом.

Также, согласно решению, Кабмин, аппарат СНБО, СБУ и СВР должны обеспечить дальнейшее развитие сети ситуационных центров, используя информационно-аналитическую систему Главного ситуационного центра Украины и возможность развертывания резервных ситуационных центров в запасных (городских, загородных) пунктах управления, а также подвижных ситуационных центров для обеспечения устойчивости и живучести системы управления государством в особый период, в частности в условиях военного положения, в условиях чрезвычайного положения и при возникновении кризисных ситуаций, угрожают национальной безопасности Украины.

"Кабинету Министров в трехмесячный срок утвердить положение о правительственном ситуационном центре; типовые положения о ситуационных центрах органов сектора безопасности и обороны, ситуационном центре центрального органа исполнительной власти, Совета министров Автономной Республики Крым, ОГА, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций; типичные требования к программному и аппаратному обеспечению ситуационного центра, его подсистем и сетей, а также к созданию комплекса технической защиты информации", - говорится в документе.

В нем отмечается, что правительственный ситуационный центр должен заработать не позднее, чем через 6 месяцев после вступления решения в действие.

Документ также обязывает аппарат СНБО принять меры по обеспечению подключения всех ситуационных центров, которые должны будут входить в состав единой сети, к информационно-аналитической системе Главного ситуационного центра Украины.

В свою очередь, администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины должна принять меры по обеспечению приобретения и развертывания технических средств правительственного ситуационного центра в рамках наращивания сети защищенной видеоконференцсвязи подсистемы специального коммутатора Украины и их дальнейшей эксплуатации, а также предоставить всем ситуационным центрам, входящим в состав единой сети, доступ к ресурсу Национальной телекоммуникационной сети.

"Органам сектора безопасности и обороны, центральным органам исполнительной власти, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям обеспечивать в установленном порядке оперативную передачу в автоматизированном режиме в информационно-аналитической системе Главного ситуационного центра Украины информацию, необходимой для его функционирования", - говорится в решении.

Ответственным за его выполнение, согласно указу Владимира Зеленского, является секретарь СНБО Алексей Данилов.

Указ президента о введении в действие решение СНБО об усовершенствовании сети ситуационных центров и цифровой трансформации сферы нацбезопасности вступает в силу со дня его опубликования.