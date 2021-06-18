Наводнение в оккупированной Ялте: погиб 26-летний мужчина, которого смыло потоком, 8 человек пострадали

По состоянию на 18 июня в результате наводнения в оккупированной Ялте один человек погиб, 8 - получили травмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оккупационные "власти" Крыма.

Так, подконтрольный России "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов в пятницу сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук": "К сожалению, в Ялте погиб один человек 1995 года рождения. Это первый летальный исход, связанный с чрезвычайной ситуацией на территории Республики Крым".

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В ходе заседания оперштаба по ЧС в оккупированном Крыму Аксенов уточнил, что мужчину смыло грязевым потоком.

В свою очередь, глава российской администрации Ялты Янина Павленко на своей странице в "Фейсбук" сообщила, что из-за подтоплений и непогоды пострадало восемь человек.

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"Восьемь человек пострадавших. Из них один пациент прооперирован - перелом лодыжки. Семь - с мелкими травмами, не требующими стационарного лечения", - сообщила Павленко.