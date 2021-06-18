СНБО дополнительно проверит 3 человек, которые попали в санкционный список воров в законе, - Данилов

Аппарат СНБО при содействии СБУ проведет дополнительную проверку 3 лиц, которые попали в санкционный список "воров в законе".

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"После первого решения Совета национальной безопасности и обороны было очень много обращений относительно некоторых лиц, которые, по их мнению, попали в эти санкции не совсем корректно. Поэтому сегодня было дано поручение Совета нацбезопасности и обороны относительно трех лиц: сделать дополнительную проверку с привлечением службы безопасности, контрразведки и всех соответствующих органов", - заявил Данилов.

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