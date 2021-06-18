Информация об отставке Авакова - конспирология и фейк, - ОП

Информацию о якобы готовящейся отставке Арсена Авакова с поста министра внутренних дел и планах объявить досрочные парламентские выборы в Офисе Президента назвали фейком.

Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

"Никаких обсуждений досрочных выборов или отставок нет. Эта информация – вброс, конспирология и фейк. Это наша традиционная политическая или околополитическая забава – постоянно генерировать различные шокирующие слухи, а после всерьез их анализировать и обсуждать. Но на самом деле все это – слоеная пустота", – сказал он.

Подоляк подчеркнул, что такие слухи являются попыткой привлечения внимания, а также спекуляцией и интригами со стороны отдельных игроков на медиарынке и в политике.

"Или это попытка, пугая отдельных депутатов и высокопоставленных чиновников, тем самым вовлекать их в собственные интриги", – добавил он.

Парламентское монобольшинство не обсуждает отставку Арсена Авакова с поста главы МВД, который играет ключевую роль в вопросе национальной безопасности Украины.

Об этом народный депутат фракции Слуга народа, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Верещук заявила журналистам в Киеве 15 июня.