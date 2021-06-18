Зеленский подписал закон о поддержке украинских авиакомпаний при переходе к использованию самолетов отечественного производства
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Этот документ будет способствовать поддержке украинских авиакомпаний в период перехода к использованию самолетов отечественного производства.
В частности, закон продлевает до конца 2024 года возможность эксплуатации в Украине в режиме временного ввоза с условным освобождением от уплаты таможенных платежей самолетов, ввозимых украинскими авиакомпаниями по оперативному лизингу.
В таком режиме на таможенную территорию Украины могут ввозиться самолеты с массой пустого снаряженного аппарата свыше 10 тыс. кг, но не более 30 тыс. кг, и максимальной пассажировместимостью от 44 до 110 мест.
При этом, согласно закону, правительство должно учесть в проекте Государственного бюджета Украины на 2022 год финансирование мероприятий Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности, в частности по восстановлению полномасштабного серийного производства гражданских самолетов в Украине, освоению производства вертолетов, созданию условий для сохранения доли рынка авиаперевозок для отечественных производителей.
Для обеспечения выполнения поставленных задач Глава государства обратился к Премьер-министру Украины с соответствующим письмом.