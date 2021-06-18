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Зеленский подписал закон о поддержке украинских авиакомпаний при переходе к использованию самолетов отечественного производства

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Зеленский подписал закон о поддержке украинских авиакомпаний при переходе к использованию самолетов отечественного производства
Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в раздел ХХI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины относительно продления предоставления украинским авиакомпаниям переходного периода для использования самолетов отечественного производства" № 1492-ІХ, который Верховная Рада приняла 1 июня 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Этот документ будет способствовать поддержке украинских авиакомпаний в период перехода к использованию самолетов отечественного производства.

В частности, закон продлевает до конца 2024 года возможность эксплуатации в Украине в режиме временного ввоза с условным освобождением от уплаты таможенных платежей самолетов, ввозимых украинскими авиакомпаниями по оперативному лизингу.

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В таком режиме на таможенную территорию Украины могут ввозиться самолеты с массой пустого снаряженного аппарата свыше 10 тыс. кг, но не более 30 тыс. кг, и максимальной пассажировместимостью от 44 до 110 мест.

При этом, согласно закону, правительство должно учесть в проекте Государственного бюджета Украины на 2022 год финансирование мероприятий Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности, в частности по восстановлению полномасштабного серийного производства гражданских самолетов в Украине, освоению производства вертолетов, созданию условий для сохранения доли рынка авиаперевозок для отечественных производителей.

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Для обеспечения выполнения поставленных задач Глава государства обратился к Премьер-министру Украины с соответствующим письмом.

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Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    вот, a вы просто гоните на бубу - работает же...
    подписывает законы - раз, вводит в действие решения - два, встречается на фронтах под шквальным пулеметно-минометным огнем - три.
    ну и хто такой режим выдержит без занюха?
  • Fedor Akkauntov
    Я теж. Обома руками. Але:
    1. Придатні для таких авіарейсів вітчизняні літаки минулого АН-24, АН-28 і АН-38 передусім необхідно доопрацювати і модернізувати відповідно до вимог нинішнього часу.
    2. Заново налагодити їх виробництво.
    3. Для стабільної роботи галузі необхідно продавати літаки не лише на внутрішньому, а й на зовнішньому ринку, тому вони мають бути выдповідного рівня.
    4. Скільки потрібно на це коштів, вкладень і часу, хто буде замовником і фінансуватиме все це? Де, врешті-решт, наразі взяти фахівців відповідного рівня, які зможуть все це втілити в життя? Схоже, буба підписує подібні закони та пише відповідні листи прем"єру в не зовсім адекватному стані...
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