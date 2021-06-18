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Ситуация с выдачей паспортов РФ на оккупированных территориях требует отдельных переговоров, - Данилов

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Ситуация с выдачей паспортов РФ на оккупированных территориях требует отдельных переговоров, - Данилов
По теме выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях необходимо проводить переговоры.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ.

"630 тысяч паспортов, которые Российская Федерация как аусвайс выдала тем гражданам, которые сегодня находятся на временно оккупированных территориях, в той резервации, которую создала Российская Федерация – это повод для того, чтобы начинать переговоры на предмет того, что с этим делать. Потому что в таком виде проводить выборы, когда человек имеет паспорт гражданина РФ, это такая удивительная, скажем так, ситуация", - заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.

Он также отметил, что Минские соглашения нуждаются в модернизации.

"Вопрос выполнения Минских соглашений, которые были подписаны бог знает когда. Есть понимание, что в том виде, в котором они есть, они не могут быть выполнены сегодня, потому что прошел определенный промежуток времени, поменялось много вещей", - добавил секретарь СНБО.

Также читайте: Киев не будет денонсировать минские соглашения, - Данилов

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Два роки ігнорували, і тут прокинулись. Тепер що, подвійне громадянство, для "страждальців", чи як?
  • Сергей Андрейчев
    Какие нах переговоры,носителям паспорта РФ-под зад коленом. Ситуация с выдачей паспортов РФ на оккупированных территориях требует отдельных переговоров, - Данилов - Цензор.НЕТ 346
  • я гражданин Украины
    кацапи як завжди спитають... - а видача - отримання паспортів мядіріїї закарпатцями чи буковинців руминського вас не хвилюе ...
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