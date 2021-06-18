Польша обвиняет РФ в кибератаке на министров и депутатов
Об этом 18 июня заявил глава Комитета по нацбезопасности и обороне, вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский, ссылаясь на данные Агентства внутренней безопасности и Службы военной контрразведки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".
"Анализ наших сервисов и спецслужб наших союзников позволяет однозначно констатировать, что кибератака была осуществлена с территории Российской Федерации. Ее масштаб и диапазон широки", – отметил Качиньский.
Он подчеркнул, что полиция начнет рассылать информацию пострадавшим об этом инциденте и соответствующем способе защиты электронной почты.
Дело о кибератаках против Польши стало публичным на прошлой неделе. Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил 9 июня в Twitter, что хакеры взломали его и жены электронную почту. При этом он заверил, что никакой секретной информации они не получили.
"Учитывая, что информация была опубликована в российской социальной сети Telegram, и тот факт, что мне запрещен въезд в Беларусь и Россию в течение 11 лет как человеку, активно поддерживающему демократические изменения в бывшем СССР, я рассматриваю эту атаку как широко развернутые дезинформационные действия, содержащие фальсифицированную и манипуляционную информацию", – написал Дворчик.
Ранее в массовых кибератаках, в том числе на органы государственной власти и крупные производства, Россию неоднократно подозревали в Украине, США, Ирландии, Нидерландах. США в апреле ввели новый пакет санкций против России, обусловленный, в частности, обвинениями в кибератаках.