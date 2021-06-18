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Порошенко обсудил с Боррелем итоги саммита ЕС-США и выдачу паспортов РФ на оккупированных территориях, - "ЕС"

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Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко провел короткую встречу с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосепом Боррелем на полях Анталийского дипломатического форума высокого уровня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко обсудил с Боррелем итоги саммита ЕС-США и выдачу паспортов РФ на оккупированных территориях, - ЕС 01

"Во время беседы Боррель и Порошенко обменялись мнениями относительно результатов саммита ЕС-США, который состоялся 15 июня при участии президента США Джозефа Байдена", - говорится в сообщении.

Порошенко призвал ЕС продолжать политический и санкционный давление на Россию с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Украина остается очень высоко в интересах Борреля и как вице-президента Еврокомиссии, и как человека, который отвечает за внешние сношения и за безопасност", - отметил Порошенко в комментарии журналистам. 

Порошенко обсудил с Боррелем итоги саммита ЕС-США и выдачу паспортов РФ на оккупированных территориях, - ЕС 02

Он обратил внимание на крайне угрожающую практику незаконной выдачи российской оккупационной властью паспортов РФ на территории ОРДЛО.

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"Я получил подтверждение, что Боррель планирует посетить Украину. Я ему настойчиво посоветовал, и он это полностью воспринял, чтобы визит не ограничился только Киевом, а он лично поехал на линию соприкосновения, на фронт, и убедился в том, как развиваются события. Я думаю, что это облегчит скоординированную позицию Европейского Союза по поддержке нашего суверенитета ", - сказал Порошенко.

Лидер "ЕС" также отметил важность участия Евросоюза в учредительном саммите Крымской платформы в Киеве.

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    пальцем показувати на Бореля може лише Порох,
    ЗЕлечку на полях міжнародних зустрічей лише щіпають за щочку... Порошенко обсудил с Боррелем итоги саммита ЕС-США и выдачу паспортов РФ на оккупированных территориях, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 5557
  • саша паламарчук
    я бачу, що ти якесь тупеньке, видно ти з росососії.
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Рашотролли! Построение в трусах на подоконниках! Время пошло!
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