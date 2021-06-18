Новости

СНБО разрабатывает шаги по недопущению климатических изменений в стране, - Данилов

1 82031
СНБО разрабатывает шаги по недопущению климатических изменений в стране, - Данилов
Совет национальной безопасности и обороны Украины занимается разработкой шагов, призванных сдержать изменения климата в Украине

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Что касается ситуации с климатом, вы знаете о том, что Владимир Александрович предлагал инициативу, чтобы в Украине за три года появился миллиард новых растений, для того, чтобы мы увеличивали свои леса. Это залог того, что мы в ближайшее время не оказались в ситуации, в которой оказывается очень много стран. И засуха, которая надвигается на весь мир – это очень большой вызов для Украины. Мы по этому вопросу занимаемся, разрабатываем соответствующие шаги, которые мы предложим на заседании СНБО для того, чтобы это отсрочить, по крайней мере, в нашем государстве", - сказал Данилов на брифинге в пятницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин прокомментировал изменения климата в Украине: увеличение концентрации углекислого газа и сжигание ископаемых видов топлива

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Скромный Кролик
    как можно сдержать изменения климата в отдельно взятой стране? вы чего? СНБО разрабатывает шаги по недопущению климатических изменений в стране, - Данилов - Цензор.НЕТ 5466
  • Борменталь Незабаром
    )))))) у этих дебилов армия сидит без денег и нового оружия с боеприпасами - они тревожатся климатом )))))))
  • Борменталь Незабаром
    ну а чем еще заняться СНБО, не национальной жеж безопасностью и оборонной заниматься во время войны?!! как как ребёнок малый
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости