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Данилов: Сеть российских супермаркетов хотели создать в Украине для использования во время выборов, этого не будет

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Данилов: Сеть российских супермаркетов хотели создать в Украине для использования во время выборов, этого не будет
Попытка открыть в Украине сеть российских супермаркетов - это операция спецслужб Российской Федерации.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после заседания Совета, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы исследовали внимательно этот вопрос. Это спецоперация российских спецслужб, которые сейчас имеют большое желание развернуть на территории Херсонской, Одесской, Николаевской, Запорожской областей так называемую сеть дискаунтеров для использования во время избирательного процесса", - сказал Данилов.

Напомним, ранее сообщалось, что сеть российских супермаркетов планирует открыть в Украине 40 магазинов до конца года.

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Данилов 15 июня заявил, что открытия не будет. "Пускай у себя там, у них есть где развиваться, Хабаровск… пускай туда едут и развивают дискаунтеры… Если городская власть будет давать преференции российскому бизнесу, если речь идет о Николаеве, то к мэру и депутатам очень быстро будут применены (меры. - Ред.), потому что без их разрешения этого сделать нельзя", - заявил Данилов.

Топ комментарии

  • Василий Кибицкий 52a5f1e4
    надо было ещё в 2014-м гнать вообще ВЕСЬ кацапский "бизнес" из Украины ссаными тряпками ! Ввести эмбарго на любую торговлю с агрессором. Вот это были бы настоящие санкции ! пуйловские шавки сразу завыли бы, и агрессия мгновенно прекратилась.
  • Mora Zfayfer
    нiчого ********* бiльше не вiдкриють. гонiть iх сраними вiниками з Неньки!
  • Палєо Мустьє
    Це спецоперація російських спецслужб, які зараз мають велике бажання розгорнути на території Херсонської, Одеської, Миколаївської, Запорізької областей так звану мережу дискаунтерів для використання під час виборчого процесу" Джерело: https://censor.net/ua/n3272358
    так вони цю мережу і так мають - масквабадський пархат. ще і податки не платять.
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