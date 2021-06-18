Бизнесмен Фукс заявил, что оспорит в суде решение СНБО о введении против него санкций

Бизнесмен Павел Фукс намерен оспорить в суде решение о наложении на него персональных санкций.

"Я буду бороться за свое имя и подам в суд на это решение", - сказал он в пятницу вечером в интервью телеканалу "Украина 24". передает Цензор.НЕТ.

"Я – гражданин Украины, который платит налоги, за счет которых финансируется в том числе, армия", - сказал он, добавив, что "не имеет отношения к тем компаниям, о которых говорил Данилов (секретарь СНБО Алексей Данилов - ред), - сказал он.

Фукс связал это решение с бывшей принадлежностью Алексея Данилова к партии "Яблоко". "Лидер этой партии – Бродский (украинский бизнесмен Михаил Бродский - ред). Это месть Данилова мне лично", - заявил он.

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Между Фуксом и Бродским несколько лет тянется бизнес-конфликт.

По его словам, он не намерен покидать Украину. "Это моя страна, я родом отсюда и буду здесь жить", - сказал он.

По словам секретаря СНБО, санкции на Фукса применены в связи с деятельностью компании "Голден деррик".