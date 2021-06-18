Часть "Дороги единства" отремонтируют на Тернопольщине, - ОГА
Об этом сообщает Тернопольская ОГА.
"47,7 км от Тернополя до Бережан восстанавливаем текущим средним ремонтом, 2,5 км в Бережанах, мост в Городище - капитальным", - говорится в сообщении.
Сейчас на 2 отрезках автодороги с помощью спецтехники демонтируют мостовую.
Капитальный ремонт предусматривает ремонт проезжей части, устройство ливневой канализации, ремонт и переустройство инженерных коммуникаций, устройство съездов во дворы, ремонт и обустройство тротуаров и обеспечение безопасности дорожного движения.
"Укравтодор предупреждает", что из-за особенностей работ движение указанными участками закрыто для всех видов транспорта. Для обеспечения дорожного сообщения Служба автомобильных дорог организовала объезд.
Напомним, планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.