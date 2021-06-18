Часть "Дороги единства" отремонтируют на Тернопольщине, - ОГА

В Тернопольской области Служба автомобильных дорог начала подготовительные работы к ремонту двух участков автодороги М-30 Стрый - Изварино. Строительство так называемой Дороги единства, часть которой проходит и через Тернопольскую область, является приоритетным объектом программы "Большая стройка".

Об этом сообщает Тернопольская ОГА.

"47,7 км от Тернополя до Бережан восстанавливаем текущим средним ремонтом, 2,5 км в Бережанах, мост в Городище - капитальным", - говорится в сообщении.

Сейчас на 2 отрезках автодороги с помощью спецтехники демонтируют мостовую.

Капитальный ремонт предусматривает ремонт проезжей части, устройство ливневой канализации, ремонт и переустройство инженерных коммуникаций, устройство съездов во дворы, ремонт и обустройство тротуаров и обеспечение безопасности дорожного движения.

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"Укравтодор предупреждает", что из-за особенностей работ движение указанными участками закрыто для всех видов транспорта. Для обеспечения дорожного сообщения Служба автомобильных дорог организовала объезд.

Напомним, планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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