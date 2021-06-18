Евросоюз открывает границы. Но не для украинцев
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Совет Европейского союза рекомендовал странам ЕС постепенно открывать границы для необязательных поездок из других стран, в частности, США.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Снять ограничения рекомендуется для Албании, Австралии, Израиля, Японии, Ливана, Новой Зеландии, Северной Македонии, Руанды, Сербии, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда и США.
Путешественники из этих стран смогут посетить ЕС, даже если они не прошли полную вакцинацию. Но при этом страны ЕС могут требовать проведения тестирования на COVID-19 и соблюдения карантина.
Список стран, для граждан которых снимают ограничения, будут пересматривать каждые две недели.
Ограничения в отношении Китая могут быть отменены "на условиях взаимности", отметили в Совете ЕС.
Рекомендации Совета ЕС не является обязывающим актом, и каждое государство ЕС само решает, как их выполнять.