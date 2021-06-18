Новости • Коронавирус и карантин

Евросоюз открывает границы. Но не для украинцев

12 26259
Евросоюз открывает границы. Но не для украинцев
Совет Европейского союза рекомендовал странам ЕС постепенно открывать границы для необязательных поездок из других стран, в частности, США.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Снять ограничения рекомендуется для Албании, Австралии, Израиля, Японии, Ливана, Новой Зеландии, Северной Македонии, Руанды, Сербии, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда и США.

Путешественники из этих стран смогут посетить ЕС, даже если они не прошли полную вакцинацию. Но при этом страны ЕС могут требовать проведения тестирования на COVID-19 и соблюдения карантина.

Читайте: Немецкая вакцина от коронавируса CureVac оказалась эффективной всего на 47%, - исследования

Список стран, для граждан которых снимают ограничения, будут пересматривать каждые две недели.

Ограничения в отношении Китая могут быть отменены "на условиях взаимности", отметили в Совете ЕС.

Рекомендации Совета ЕС не является обязывающим актом, и каждое государство ЕС само решает, как их выполнять.

Также читайте: Если не будет новых штаммов, рост случаев COVID-19 стоит ожидать в осенне-зимний период, - Ляшко

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Евросоюз открывает границы. Но не для украинцев - Цензор.НЕТ 5420
  • 18c49ed2
    Евросоюз открывает границы. Но не для украинцев - Цензор.НЕТ 8225
  • Olexandr Chornogorodskij
    спасібо Зе за єто
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости