Осужденного в оккупированном Крыму десантника Добринского направили отбывать наказание в Дагестан, - Денисова

Россия не сообщают место нахождения незаконно осужденного в оккупированном Крыму военнослужащего Вооруженных Сил Украины Евгения Добринского. Предположительно его этапируют для отбывания наказания в Дагестан.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала июня нет официального подтверждения, где именно на территории РФ содержится гражданин Украины Евгений Добринский, который 21 апреля этого года подконтрольным оккупационной власти так называемым "Джанкойским районным судом" во временно оккупированном Крыму приговорен к 3 годам и 6 месяцам заключения, за якобы "незаконное пересечение государственной границы РФ и контрабанду наркотических средств". По предварительной информации, гражданин Украины направлен для отбывания наказания в г. Махачкала (Республика Дагестан, РФ). Последнее известное место содержания Евгения Добринского - "ФКУ СИЗО 1 ФСИН России по городу Волгоград", - написала Денисова.

Она обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и начальнику управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Республике Дагестан для подтверждения местонахождения Добринского, а также с запросом - предоставить информацию о состоянии его здоровья, обеспечении медицинской и правовой помощи.

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"Также обращаюсь к Министерству иностранных дел Украины для обеспечения надлежащей консульской защиты во время пребывания Евгения Добринского на территории РФ. Призываю представителей международного сообщества продолжать политическое и санкционное давление на РФ, чтобы остановить преследования и судилища и освободить всех незаконно осужденных граждан Украины", - отметила омбудсман.

Напомним, 30 мая 2020 года возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен.

Позже ФСБ РФ заявила, что обвиняет Добринского в якобы "незаконном пересечении границы".

2 июня Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о задержании украинского воина. Он якобы пытался незаконно "пересечь государственную границу России".

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3 июня 2020 г. подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал на месяц украинского военнослужащего Евгения Добринского.

Относительно украинского военного возбуждено уголовное дело "о незаконном пересечении границы России". Также российские силовики утверждают, что "при осмотре у него обнаружили вещество, вероятно, наркотик, ее отправили на экспертизу". Позже ему добавили еще одно обвинение - "контрабанда наркотиков".

21 апреля 2021 года "суд" оккупантов приговорил украинского военнослужащего Евгения Добринского к трем с половиной годам лишения свободы.