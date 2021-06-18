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Минкульт: Слова Саакашвили - предположения и манипуляции

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Минкульт: Слова Саакашвили - предположения и манипуляции
Министерство культуры опровергает обвинения главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили в попытке создать коррупционную схему путем запуска Госслужбы охраны культурного наследия и Госинспекции культурного наследия.

Опровержение распространила пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ. Заявления Саакашвили в министерстве называют манипуляциями и предположениями.

"Эти органы исполнительной власти (Госслужба охраны культурного наследия и Госинспекция культурного наследия. - Ред.) будут отвечать за реализацию государственной политики в сферах охраны культурного наследия, музейного дела, вывоза, ввоза и возвращения культурных ценностей", - пояснили в МКИП.

В министерстве подчеркивают, что работа этих органов позволит в разы уменьшить случаи разрушения наследия, и культурные ценности будут возвращаться в Украину более активно.

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"Важно, что такое решение завершает реформирование в системе управления культурой, ведь МКИП отныне будет заниматься стратегиями и политиками, а оперативной деятельностью - агентства, инспекции и службы", - сказано в сообщении.

Ранее глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил, что создание Госслужбы охраны культурного наследия и Госинспекции культурного наследия - это попытка Минкульта создать коррупционные схемы, ведь эти органы, по его словам, должны будут выдавать разрешение застройщикам.

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Топ комментарии

  • Frol Fedoroff
    Ну было - отправил Петя этого Карлсона за бугор. Так вернули его в Украину, Зеля гражданство вернул. Зачем? У нас что своих своих летающих шутов не хватает?
    Минкульт: Слова Саакашвили - предположения и манипуляции - Цензор.НЕТ 466
  • Александр Иовица 4c66a33e
    А наркоману Сааке лишь бы громче вопить о чем-нибудь, отвлекая от полного отсутствия реформ. Дайте же ему галстук, пусть умолкнет.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Мінкульт: Слова Саакашвілі - припущення і маніпуляції - Цензор.НЕТ 5874

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