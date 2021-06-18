Минкульт: Слова Саакашвили - предположения и манипуляции

Министерство культуры опровергает обвинения главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили в попытке создать коррупционную схему путем запуска Госслужбы охраны культурного наследия и Госинспекции культурного наследия.

Опровержение распространила пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ. Заявления Саакашвили в министерстве называют манипуляциями и предположениями.

"Эти органы исполнительной власти (Госслужба охраны культурного наследия и Госинспекция культурного наследия. - Ред.) будут отвечать за реализацию государственной политики в сферах охраны культурного наследия, музейного дела, вывоза, ввоза и возвращения культурных ценностей", - пояснили в МКИП.

В министерстве подчеркивают, что работа этих органов позволит в разы уменьшить случаи разрушения наследия, и культурные ценности будут возвращаться в Украину более активно.

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"Важно, что такое решение завершает реформирование в системе управления культурой, ведь МКИП отныне будет заниматься стратегиями и политиками, а оперативной деятельностью - агентства, инспекции и службы", - сказано в сообщении.

Ранее глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил, что создание Госслужбы охраны культурного наследия и Госинспекции культурного наследия - это попытка Минкульта создать коррупционные схемы, ведь эти органы, по его словам, должны будут выдавать разрешение застройщикам.