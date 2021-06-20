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США продолжат вводить санкции против "Северного потока-2", - советник Байдена Салливан

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США продолжат вводить санкции против "Северного потока-2", - советник Байдена Салливан
Советник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон по-прежнему выступает против российского газопровода "Северный поток-2". Он заверил, что США продолжат вводить санкции против газопровода.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире телеканала CNN.

Как объяснил Салливан, президент США Джо Байден не собирается вводить санкции против стран ЕС, которые причастны к "Северному потоку-2", однако он готов вводить ограничения против российских компаний.

"Вопрос в том, будем ли мы напрямую преследовать, используя полномочия по санкциям, наших европейских партнеров, союзников и друзей. Президент Байден сказал: я не готов этого сделать, но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве "Северного потока-2". Он это делал и продолжит делать", - заявил советник Байдена.

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Топ комментарии

  • Aurimas Šandaris
    Коли в 2019-му в Данії до влади прийшли лівацькі мразі, то Данія дозволила будівництво Потіка-2 через свою теріторію. До цього діяла заборона встановлена правоцентристами. Коли в США до влади прийшли ліваки-дермократи, то зняли санкції з європейських компаній за Потік. Ліваки однакові в усьому світі, і вони завжди лягають під рашу.
  • Volodymyr Pinchuk 98f07805
    Чомусь при "поганому" Трампі стояв замороженим той нафтопровід, а прийшло оте непорозуміння, на якого молиться пів-України і, оба-на - будівництво відновилось, т що роблять санкції з Пекла від Леоніда Ілліча Бідона! З дня виборів бідона нафта в ціні росте - так хто там на зарплаті у кремлядів?
  • Smith Wesson
    он вел себя как подобает сильному - хотите присоединяйтесь хотите нет
    а преемник пытается купить союзников - типа я заплачу за вечеринку главное что мы будем вместе
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