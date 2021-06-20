В Украине насчитывается 700 тыс. внутренне перемещенных лиц и около 5 тыс. беженцев, - ООН

По данным Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, в Украине насчитывается 700 тысяч внутренне перемещенных лиц и около 5 тысяч беженцев и искателей убежища.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию пресс-службы Агентства ООН по делам беженцев в Украине (UNHCR Ukraine) по случаю Всемирного дня беженцев.

В целом в 2020 году количество людей, перемещенных из-за конфликтов, преследований и нарушений прав человека возросло до 82,4 млн. Это на 4% больше, чем рекордные 79,5 млн перемещенных лиц по состоянию на конец 2019 года. Лица в возрасте до 18 лет составляют 42% всех вынужденно перемещенных лиц.

Также возросло количество ВПЛ. В 2020 году 48 млн человек были ВПЛ в своих странах (45,7 млн - в 2019 году). Еще 4,1 млн искали убежище.

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По словам главы Агентства ООН по делам беженцев в Украине Каролины Линдхольм Биллинг, количество вынужденно перемещенных лиц в мире сегодня чрезвычайное - это примерно вдвое больше, чем население Украины.

"И за каждой цифрой стоит отдельная девочка или мальчик, женщина или мужчина, которых заставили покинуть свой дом и общину, собрать все вещи, которые они могут нести, и искать защиты в новой общине. Сила и возможности многих миллионов людей, которые переживают этот опыт и которые приспосабливаются к своим новым общинам и строят там жизнь, поражают меня каждый день. Каждый раз, когда я разговариваю с кем-то, кто ищет убежище, с беженцем или ВПЛ, я слышу, что больше всего они хотят иметь возможность продолжать свою жизнь, снова жить безопасной и независимой повседневной жизнью и делать свой вклад в развитие общества. Они не хотят зависеть от помощи. Это именно то, что мы должны поддерживать, и давать им такую ​​возможность", - сказала Каролина Линдхольм Биллинг.