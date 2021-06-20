Украинская дипломатия после 2014 года "навострила зубы", теперь ей присуще нестандартное и острое мышление, - Кулеба

Дипломатия, несмотря на устойчивость, изменяется в соответствии с требованиями современности. Украинская дипломатия после 2014 года "навострила зубы", ныне ей присуще нестандартное и острое мышление.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал журналистам по результатам дипломатического форума в Анталии, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа об изменениях в современной дипломатии, передает Цензор.НЕТ.

"Дипломаты всегда играют по правилам. Агрессоры всегда нарушают правила и активно оправдывают свое насилие. В таких случаях следует мыслить нестандартно, иметь острый ум и острые зубы. Владение этими тремя элементами - залог успеха. Думаю, что разница между дипломатией Украины до и после 2014 года в этом и заключается: мы научились мыслить нестандартно, стали мыслить остро и, что даже более важно, мы навострили наши зубы", - сказал Кулеба.

В то же время он отметил, что дипломатия очень консервативная и неохотная к принятию любых инноваций.

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"Модернизация дипломатии в любой стране требует больших усилий и политической воли", - сказал министр.