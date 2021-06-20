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Украинская дипломатия после 2014 года "навострила зубы", теперь ей присуще нестандартное и острое мышление, - Кулеба

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Украинская дипломатия после 2014 года "навострила зубы", теперь ей присуще нестандартное и острое мышление, - Кулеба
Дипломатия, несмотря на устойчивость, изменяется в соответствии с требованиями современности. Украинская дипломатия после 2014 года "навострила зубы", ныне ей присуще нестандартное и острое мышление.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал журналистам по результатам дипломатического форума в Анталии, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа об изменениях в современной дипломатии, передает Цензор.НЕТ.

"Дипломаты всегда играют по правилам. Агрессоры всегда нарушают правила и активно оправдывают свое насилие. В таких случаях следует мыслить нестандартно, иметь острый ум и острые зубы. Владение этими тремя элементами - залог успеха. Думаю, что разница между дипломатией Украины до и после 2014 года в этом и заключается: мы научились мыслить нестандартно, стали мыслить остро и, что даже более важно, мы навострили наши зубы", - сказал Кулеба.

В то же время он отметил, что дипломатия очень консервативная и неохотная к принятию любых инноваций.

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"Модернизация дипломатии в любой стране требует больших усилий и политической воли", - сказал министр.

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Топ комментарии

  • vitaliymkua
    Згоден, але так було лише до літа 2019 року. А потім суцільна дупа...
  • Старый зольдат
    Дупа заляпана ЗЕленим лайном.
  • Van-Basten Van-Basten
    "Ми є свідками жахливих поразок України. Команда Зеленського не має жодної ефективної стратегії для України на міжнародній арені, тож доводиться лише констатувати чергові втрати нашої країни у політичній та економічній площинах. У Зеленського намагаються знайти винних і перекласти відповідальність на когось, крім себе самих. Команді Зеленського треба навчитися читати дипломатичну мову - вона інша, ніж мова КВН, і вона інша, ніж мова журналістів...." https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/videos/355801532639374/?t=1

    Українська дипломатія після 2014 року "нагострила зуби", тепер їй притаманне нестандартне і гостре мислення, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6164
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