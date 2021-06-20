МИД РФ: Планируем обратить внимание генсека ОБСЕ Шмид на "нарушение языковых и образовательных прав граждан на территории Украины" в контексте "разгула неонацизма"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид планирует призвать "к влиянию на Киев, который саботирует выполнение минского Комплекса мер и уклоняется от диалога с Донецком и Луганском".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД Российской Федерации.

"Что касается внутриукраинского конфликта, планируется обсудить работу контактной группы, в которой ОБСЕ координирует прямой диалог Киева, Донецка и Луганска как сторон конфликта. Призовем руководство ОБСЕ к влиянию на Киев, который саботирует выполнение минского Комплекса мер и уклоняется от диалога с Донецком и Луганском", - говорится в сообщении.

Кроме того, будет "предметно рассмотрена" деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, высказаны замечания к ее докладам. "Наблюдатели не торопятся подтверждать данные о жертвах и повреждениях гражданских объектов в Донбассе. Стали реже указывать сторону, с которой велись обстрелы, хотя возможности это определить имеются. Подчеркнем, что мандат миссии распространяется на всю территорию Украины. Наблюдатели должны докладывать о ситуации с соблюдением прав человека, уделять внимание положению нацменьшинств. Тем не менее этим аспектам, в особенности в контексте разгула неонацизма в стране, нарушения языковых и образовательных прав ее граждан, уделяется недостаточно внимания", - говорится в сообщении МИД РФ.

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Напомним, встреча главы МИД РФ Лаврова и генсека ОБСЕ Хельги Шмид пройдет 21 июня в Москве.