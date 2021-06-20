Салливан о "заморозке" помощи Украине в $100 млн: Это дополнительный пакет на случай вторжения России
Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, путаница возникла в отчете.
"Конгресс выделил 275 миллионов долларов на помощь Украине в этом году, которая должна быть потрачена к сентябрю. Сейчас июнь. Мы потратили каждую копейку каждого доллара из 275 миллионов долларов на Украину", - сообщил Салливан.
Советник Байдена отметил, что 100 миллионов долларов также должна была получить Украина, но при определенных условиях.
"Дополнительные 100 миллионов долларов были пакетом на случай непредвиденных обстоятельств в случае дальнейшего вторжения России в Украину. Это деньги сверх 275 миллионов долларов. И он был создан, когда на границе с Украиной были сосредоточены десятки тысяч российских войск. Когда эти войска отошли и не вошли в Украину, мы перевели этот пакет в резерв на случай, если он может понадобиться в будущем", - пояснил Салливан.
Напомним, издание Politico сообщило, что Белый дом приостановил многомиллионную военную помощь Украине.
После этого в Белом доме заявили, что сведения о приостановке помощи Украине в сфере безопасности являются абсурдными. На данный момент Киеву оказана в полном объеме помощь, запланированная Конгрессом.