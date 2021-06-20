Двое детей и двое взрослых утонули в Киевской области, - ГСЧС

Во время отдыха на Киевском водохранилище возле Лебедевки тонули взрослый и два ребенка, одного из них удалось вытащить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГСЧС.

"20 июня в ГСЧС поступила информация, что во время отдыха на Киевском водохранилище возле с. Лебедевка Вышгородского района исчезли 2 человека (предварительно утонули, из них 1 ребенок 2011 г.р.) и 1 ребенок (2017 г.р.) спасен местным населением, который после проведенных реанимационных мероприятий умер в карете СНП", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что в спасательной операции участвовали 11 человек, в том числе 6 водолазов.

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"В этот же день в 19:00 в ГСЧС поступила информация, что на р. Каменка вблизи с. Трилесы Фастовского района на лодке находилось 8 человек из них 7 человек самостоятельно добрались до берега и 1 утонул. От ГСЧС привлечено 5 человек и 2 ед. техники (из них 1 лодка)", - констатируют в сообщении.