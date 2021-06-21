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Депутаты Рады требуют, чтобы Венедиктова начала расследование относительно "признания" Лукашенко террористов ОРДЛО

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Депутаты Рады требуют, чтобы Венедиктова начала расследование относительно "признания" Лукашенко террористов ОРДЛО
Народные депутаты Верховной Рады требуют от генерального прокурора Ирины Венедиктовой возбудить уголовное дело против Александра Лукашенко по факту признания незаконных вооруженных группировок с оккупированных территорий Донбасса.

Об этом депутат от фракции "Голос" Юлия Клименко сообщила белорусской службе Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Мы обратились в Генеральную прокуратуру по поводу фактов преступлений, в том числе (задержанного журналиста Романа. - Ред.) Протасевича, когда Лукашенко фактически признал так называемые "ЛНР" и "ДНР" законными режимами и позволил следственные действия квазиспецслужб этих субъектов. Это признание оккупационных режимов, и мы категорически против такого шага", - сказала она.

Депутат убеждена, что Лукашенко "должен нести ответственность в соответствии с международным правом как за преступления против собственного народа, так и за признание оккупационных режимов" на территории Украины.

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По ее словам, обращение поддержали не только представители межфракционного объединения "За демократическую Беларусь", но и депутаты других фракций, за исключением "Оппозиционные платформы - За жизнь", которые считают Александра Лукашенко действующим президентом соседней страны.

Напоминаем, ранее СМИ сообщили, что т.н. "генеральной прокуратуре" т.н. "ЛНР" удалось провести "следственные действия" в отношении оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича.

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Топ комментарии

  • Apollo ee48865f
    Так читаєш заголовок і відразу розумієш, що подали або з ЄС, або із Голосу, але точно не з СН
    І дійсно )
  • Mora Zfayfer
    свинособако, сраний захисник диктаторів та людожерів, стули свою пельку, гнидо.
  • Amber
    Може досить брехати про зв'язки Порошенка із. МЕртветчуком , бібікало хворе !?
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