За сутки от COVID-19 в Украине умерли 16 человек, зафиксированы 323 новых случая заражения, 677 человек выздоровели

За минувшие сутки 20 июня в Украине зафиксированы 323 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них 15 детей).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 375 человек;

◾ летальных случаев - 16;

◾ выздоровели - 677 человек;

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За сутки протестировано:

◾ методом ПЦР - 8 943 человека,

◾ методом ИФА - 1 147 человек,

◾ экспресс-тестами - 4 008 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 229 846 лица;

◾ выздоровели - 2 152 140 человек;

◾ летальных случаев - 52 032;

◾ проведено ПЦР-тестов - 10 679 015.

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За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (95,) Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях.