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За сутки от COVID-19 в Украине умерли 16 человек, зафиксированы 323 новых случая заражения, 677 человек выздоровели

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За сутки от COVID-19 в Украине умерли 16 человек, зафиксированы 323 новых случая заражения, 677 человек выздоровели
За минувшие сутки 20 июня в Украине зафиксированы 323 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них 15 детей).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 375 человек;
◾ летальных случаев - 16;
◾ выздоровели - 677 человек;

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За сутки протестировано:

◾ методом ПЦР - 8 943 человека,
◾ методом ИФА - 1 147 человек,
◾ экспресс-тестами - 4 008 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 229 846 лица;
◾ выздоровели - 2 152 140 человек;
◾ летальных случаев - 52 032;
◾ проведено ПЦР-тестов - 10 679 015.

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За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (95,) Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях.

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Топ комментарии

  • Павло Вільний 68791e8d
    https://www.vesty.co.il/main/article/rkLYCOnju

    Йой, що ж це робиться? Спалахи в Ізраїлі? Коронавірусу? Вакциновані в карантин однаково з невакцинованими?

    НЕ МОЖЕ БУТИ!

    "Перемога над пандемією" в цій країні виявилася такою ж фальшивкою, як і сама "пандемія".

    Вигаданий шахраями з ВООЗ "штам-ДЕЛЬТА" наступає. Барани бекають, кліпають очима і далі приймають в себе експериментальний шмурдяк, мор від якого вже є чим ("новим штамом") виправдати.
  • aleks kyb
    Ну так...Мастер спорта едрить его в пень! Бубочка вперед!
  • Павло Вільний 68791e8d
    Не буде тяжкої форми? Розкажіть цю казочку родичам померлих.
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