К закону об олигархах нужен закон о лоббизме, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что закон об олигархах должен быть дополнен законом о лоббизме.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что должен быть еще один закон к этому. 100%. Это закон о лоббизме. Не в том смысле, в котором он существует сегодня в обществе, потому что он существует с отметкой минус. А в том варианте, который мы можем увидеть в США, в Европе, где все открыто, где есть люди-лоббисты, которые отстаивают интересы бизнеса, не нарушая закон. Они декларируют свои доходы, контакты и многое-многое другое. И это точно поможет вывести в публичную плоскость все негативное, что сегодня, к сожалению, в украинской политике ", - отметил Разумков.

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Он предположил, что принятие закона об олигархах обеспечит "более правильные, прозрачные правила игры, правила отношений с представителями крупного бизнеса". Председатель парламента ожидает, что законопроект получит поддержку в первом чтении, а во втором народные депутаты - в том числе он сам - будут вносить к нему предложения.

В частности, Разумков повторил свой тезис о том, что статус олигарха должна определять отдельная, специально созданная структура, а не Совет национальной безопасности и обороны.

На вопрос, есть ли законопроект о лоббизме в далекой перспективе, спикер ответил отрицательно.

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"Мы будем им заниматься. И вскоре он все же появится в стенах Верховной Рады Украины. Он будет непростой. Я понимаю, что будет много и критики. Но здесь есть два варианта: или не идти по этому пути, дальше закрывать глаза на то, что происходит за кулисами, или все же сделать и Верховную Раду открытой для общества, для публичной политики, чтобы все происходило "не под одеялом", а так , чтобы все об этом знали", - добавил он.

Текст внесенного президентом Владимиром Зеленским законопроекта об олигархах предоставлен для ознакомления Верховной Раде 3 июня.