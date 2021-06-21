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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 4 390 человек, всего - 1 726 042, - Минздрав

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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 4 390 человек, всего - 1 726 042, - Минздрав
4 390 человек вакцинированы от COVID-19 за минувшие сутки 20 июня. Одну дозу получили 3 715 человек полностью иммунизированы - 2 598 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

В течение суток работали:

- 56 мобильных бригад,

- 185 пунктов вакцинации;

- 24 центра вакцинации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я вакцинируюсь": Минздрав призывает собщать о прививках от COVID-19 в соцсетях

По состоянию на 20 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 718 164 человека.

С начала прививочной кампании вакцинировано 1 726 042 человека, из них получили 1 дозу - 1 726 040 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 360 452 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 086 492 прививки.

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Топ комментарии

  • Super Gut
    Такие темпы вакцинации сгодились бы для какого-то лихштейна, где живет пару тысяч человек. Но не для страны с 35млн жителей. А хотя, какая разница сколько народа вакцинируют в сутки китайской мочей, когда президент этой страны - идиот!
  • Павло Вільний 68791e8d
    Пфайзер, спутнік, сіновак... На отруту з однієї бочки , що фактично вимикає природний імунітет щепленого, роблять різні наліпки, аби штучно збільшити попит.
    "Я за Пфайзер, бо це НАЙКРАЩА вакцина".
    "Мі прівіваємся только спутніком. @уйло форева"
    "Шановні українці, сіновак - це дуже ефективна вакцина. Не слухайте фейки про те, що уся Верховна Зрада вже давно отримала 2 дози Пфайзера. Слухайте мене, в мене курточка".
  • Arn Anders
    Тебя надо чипировать в очко.
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