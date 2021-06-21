За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 4 390 человек, всего - 1 726 042, - Минздрав

4 390 человек вакцинированы от COVID-19 за минувшие сутки 20 июня. Одну дозу получили 3 715 человек полностью иммунизированы - 2 598 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

В течение суток работали:

- 56 мобильных бригад,

- 185 пунктов вакцинации;

- 24 центра вакцинации.

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По состоянию на 20 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 718 164 человека.

С начала прививочной кампании вакцинировано 1 726 042 человека, из них получили 1 дозу - 1 726 040 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 360 452 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 086 492 прививки.