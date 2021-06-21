10 человек госпитализированы с острым кишечным отравлением на Прикарпатье
2 2726
В Богородчанском районе (Ивано-Франковская обл.) в ЦРБ госпитализированы 10 человек с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция, которые употребляли пищу в гостиничном комплексе.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"20 июня в инфекционное отделение Богородчанской центральной районной больницы с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 10 человек, которые употребляли пищу в гостиничном комплексе. Состояние здоровья средней степени тяжести", - сказано в сообщении.
Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.