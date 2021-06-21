10 человек госпитализированы с острым кишечным отравлением на Прикарпатье

В Богородчанском районе (Ивано-Франковская обл.) в ЦРБ госпитализированы 10 человек с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция, которые употребляли пищу в гостиничном комплексе.