Новые санкции Евросоюза против Беларуси затронут 86 человек и учреждений, - Боррель

Совет министров ЕС по иностранным делам сегодня в Люксембурге примет новый пакет санкций против лиц и учреждений Беларуси, а также рассмотрит предложения о введении секторальных санкций, которые будут болезненными для экспорта и всей экономики страны.

Об этом в понедельник перед началом встречи европейских министров в Люксембурге заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Первым вопросом, который мы обсудим, будет Беларусь. Сначала мы проведем встречу с белорусским лидером (оппозиции - ред.) Тихановской, она объяснит нам ситуацию в стране. После этого мы примем широкий пакет новых санкций - речь идет об около 86 лицах и учреждениях. После этого мы обсудим экономические санкции, которые будут представлены на следующей встрече Европейского Совета, которая должна предоставить политические указания. Поэтому эти экономические санкции, которые ударят по экономике, будут приняты после рассмотрения Европейским Советом", - сказал Боррель.

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Он воздержался от комментариев, какие именно сектора белорусской экономики затронут новые экономические санкции ЕС, поскольку этот вопрос должен быть рассмотрен европейскими лидерами в ходе следующей Европейского Совета (24-25 июня - ред.). Сейчас упомянутые предложения проработаны в рамках рабочих групп и на уровне постоянных представителей стран Евросоюза.

"Эти санкции будут рассмотрены Европейским Советом. Они затронут сектора белорусской экономики, которые напрямую связаны с экспортом. Санкции должны оказать давление на власти Беларуси, это будет болезненным для ее экономики. Но мы не пытаемся кого-то наказать, - мы стремимся изменить их поведение", - добавил Боррель.

18 июня сообщалось, Европейский Союз согласовал секторальные санкции против Беларуси, и в понедельник ЕС даст "зеленый политический свет".

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

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3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

В ОРЛО заявили, что арестованный в Беларуси оппозиционный журналист Роман Протасевич воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". В Беларусь отправили "следователей", чтобы те допросили Протасевича. Захвативший власти в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что Протасевичу в ОРЛО грозит смертная казнь.

Вместе с Протасевичем задержали его девушку Софью Сапегу. После силовики обнародовали видеозаписи с якобы признаниями задержанных. В частности, Сапега признается, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси". По данным правозащитного центра "Весна", ей вменяют ч.3 статьи 130 УК Белоруссии - "разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды". Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Адвокат к Сапеге был впервые допущен только 28 мая.