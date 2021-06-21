Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении согласно 100% подсчету голосов

Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" победила на досрочных выборах в парламент после подсчета голосов со всех 2008 избирательных участков.

Об этом сообщает Цензр.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным ЦИК Армении, по подсчетам 1 млн 281 тыс. 911 голосов (100% избирателей), партия Пашиняна набрала 53,92%, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" - 21,04%.

Сформированный вокруг Республиканской партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна и партии "Отечество" бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна блок "Честь имею" набрал 5,23%.

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Проходным барьером для партий является 5%, для блоков - 7%.

Согласно Избирательному кодексу, если проходной барьер преодолевают лишь две политические силы, то мандаты получит не преодолевшая барьер третья сила (блок или партия), набравшая наибольшее количество голосов.

Этой силой является блок "Честь имею".

Возглавляемая одним из крупнейших армянских предпринимателей Гагиком Царукяном партия "Процветающая Армения" набрала 3,96% голосов, не преодолев проходной барьер.

В новом парламенте не окажется и партии "Светлая Армения" во главе с Эдмоном Марукяном, которая набрала 1,22% голосов.

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Досрочные парламентские выборы прошли в Армении в воскресенье, проголосовали 49,4% избирателей.

Парламент Армении избирается сроком на пять лет. Национальное собрание должно состоять минимум из 101 депутата, в предыдущем парламенте было 132 депутата.

Мандаты распределяет ЦИК.

Согласно Избирательному кодексу, если какая-либо политическая сила набирает большинство голосов, то количество мандатов остальных политических сил не должно быть меньше 1/3 от числа мандатов победившей силы.

Право формировать правительство и выдвигать кандидата на пост премьера принадлежит парламентскому большинству.

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Президент республики немедленно назначает премьер-министром кандидата, избранного Национальным собранием. После назначения премьера в 15-дневный срок формируется правительство.