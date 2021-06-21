Сотрудники ГСЧС спасли на Днестре 7 человек, лодка которых вышла из строя

В Хмельницкой области сотрудники ГСЧС спасли группу из 7 человек, которые вследствие поломки лодки, дрейфовали по течению реки в сторону Черновицкой области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"20 июня в 18:00 на водолазно-спасательный пост №2 села Рудковцы Каменец-Подольского района поступило сообщение от неравнодушных граждан о том, что в акватории реки Днестр вблизи с. Куражин дрейфует лодка с людьми на борту, которые подают сигналы о помощи", - сказано в сообщении.

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Безотлагательно к месту происшествия направились спасатели. Как выяснилось, лодка с семью пассажирами вышла из строя и дрейфовала по реке в сторону Черновицкой области. Сотрудники ГСЧС оперативно доставили граждан и их плавсредство к берегу.

В результате инцидента никто не травмировался.