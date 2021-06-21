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Накануне матча Евро-2020 в Бухаресте прозвучал хит "Путин - х#йло" в совместном исполнении украинских и австрийских фанатов. ВИДЕО

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Накануне решающего поединка третьего тура Евро-2020 между сборными Украины и Австрии в столице Румынии, Бухаресте (где сегодня в 19-00 состоится матч), болельщики обеих команд вместе спели известный хит о президенте РФ Владимире Путине.

Как передает Цензор.НЕТ, видеоролик опубликован в Instagram Zoryalondonsk.

На нем видно, как на одной из улиц Бухареста группа фанатов спела всем известную кричалку о президенте страны-агрессора. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Zorya Londonsk (@zoryalondonsk)

Также на улицах Бухареста прозвучала и "Червона рута".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Путин - х#йло!" - украинские болельщики поют песню о главе РФ во время матча Евро-2020 Украина-Северная Македония на стадионе в Бухаресте. ВИДЕО

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Топ комментарии

  • Anatoliy A 006b9dda
    Воистину ***** Накануне матча Евро-2020 в Бухаресте прозвучал хит "Путин - ху#ло" в совместном исполнении украинских и австрийских фанатов - Цензор.НЕТ 1210
  • Ан Мур
    У спільному виконанні? Це - круто! Респект!
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Напередодні матчу Євро-2020 у Бухаресті пролунав хіт "Путін - ху#ло" у спільному виконанні українських та австрійських фанатів - Цензор.НЕТ 389
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