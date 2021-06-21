Новости

Украина и Молдова возглавили мировой список стран с самым высоким риском засухи, - исследование

11 30159
Украина и Молдова возглавили мировой список стран с самым высоким риском засухи, - исследование
Украина и Молдова имеют самый высокий риск засухи в мире. В первой пятерке также Бангладеш, Индия и Сербия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом свидетельствуют данные исследования World Resources Institute (WRI).

В исследовании были собраны данные по 138 странам, которые составляли с учетом трех показателей – сельскохозяйственного, промышленного и регионального. Специалисты анализировали интенсивность прошлой засухи, наличие дефицита воды, поражения от засухи, численность населения, объем посевов и поголовье скота.

В первую пятерку антирейтинга вошли Молдова, Украина, Бангладеш, Индия и Сербия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов, - Министерство защиты окружающей среды

Наиболее благоприятной ситуация является у Исландии и Норвегии (Европа) и в Сенегале (Африка).

Значительная часть стран Африки не были проанализированы из-за отсутствия доступа к данным для анализа. Также уточняется, что страны, подверженные риску засухи, не всегда должны испытывать большой дефицит воды. Однако последствия все равно могут быть серьезными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет", - ООН

Топ комментарии

  • 5 копійок
    Розпахали всю землю, вирубують ліси. Ось і результат.
  • Super Gut
    Казалось бы, причем тут зеленский, который на короновирусные деньги строит дороги на кладбища.
  • Uzer Uzer
    Анонс. Україна і Молдова очолили світовий список країн із найвищим ризиком посухи, - дослідження - Цензор.НЕТ 8353
    Президент Зеленский анонсировал программу "Большой Водопой". В рамках программы ставиться цель проложить к каждому селу русло Днепра. С целью обеспечения программы финансами, бюджет Украины будет переименован в "Ковидный Фонд Украины". Ответственным за провал программы, назначить Порошенко и порохоботов.
    Недорозумение Президентское : ваш Зе Первый
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости