Украина и Молдова возглавили мировой список стран с самым высоким риском засухи, - исследование

Украина и Молдова имеют самый высокий риск засухи в мире. В первой пятерке также Бангладеш, Индия и Сербия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом свидетельствуют данные исследования World Resources Institute (WRI).

В исследовании были собраны данные по 138 странам, которые составляли с учетом трех показателей – сельскохозяйственного, промышленного и регионального. Специалисты анализировали интенсивность прошлой засухи, наличие дефицита воды, поражения от засухи, численность населения, объем посевов и поголовье скота.



В первую пятерку антирейтинга вошли Молдова, Украина, Бангладеш, Индия и Сербия.

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Наиболее благоприятной ситуация является у Исландии и Норвегии (Европа) и в Сенегале (Африка).



Значительная часть стран Африки не были проанализированы из-за отсутствия доступа к данным для анализа. Также уточняется, что страны, подверженные риску засухи, не всегда должны испытывать большой дефицит воды. Однако последствия все равно могут быть серьезными.

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