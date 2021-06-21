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Ученого-шпиона, работавшего на российскую разведку, задержали в Германии

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Ученого-шпиона, работавшего на российскую разведку, задержали в Германии
В Германии задержали российского ученого - сотрудника одного из университетов, который шпионил в пользу России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщает Le Figaro.

Мужчина работал научным сотрудником в немецком университете. Его подозревают в том, что он с начала октября 2020 года работал в российской разведке.

Прокуратура Карлсруэ сообщила, что в период с октября по июнь прошлого года он как минимум трижды встречался с агентом российской внешней разведки.

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Также известно, что на двух из этих встреч он предоставил информацию об университете и получил взамен денежные суммы наличными.

Больше об єтом человеке ничего неизвестно кроме того, что он был научным сотрудником "научно-технической кафедры".

Также издание отмечает, что в последние годы российские спецслужбы резко активизировались в Европе. Российских шпионов обнаруживали в Италии, Болгарии, Нидерландах, Австрии, Франции и Чехии и других странах.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Ученого-шпиона, работавшего на российскую разведку, задержали в Германии - Цензор.НЕТ 4960 Головне, коли почнуться перейми - гарно ухопить сома за зябра! І тягнуть з усих сил!!!
  • Прощай немытая раССея
    Ученого-шпиона, работавшего на российскую разведку, задержали в Германии - Цензор.НЕТ 13
  • Iscatel Iscatel 232de754
    Ні в якому разі не рвіть його на себе! Дайте йому вимотати хоча б метрів 20 шнура на трещітці. Підтягуйте на себе по 3-4 метри і знов відпускайте на барабані на 2-3 метри. Дуже обережно підводьте до себе, а потім підганяйие до підсаки і підіймайте. Відразу не беріть до рук, бо можна й в морду хвостом отримати!
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