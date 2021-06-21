До заключения соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией "остался один шаг", - Кулеба

Украина и Турции к заключению Соглашения о свободной торговле осталось сделать последний шаг, самый важный и чувствительный, требующий компромисса обеих сторон. Украинская делегация готова приехать в Анкару к продолжению переговоров по направлению финализации соглашения.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал сегодня во время общения с журналистами по результатам дипломатического форума в Анталии, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы в одном шаге от заключения Соглашения о свободной торговле. Но откровенно говоря, это тот шаг, который для обеих стран труднее всего сделать. Мы должны согласовать по торговым позициям, очень чутких для экономик обеих стран. Мы можем достичь согласия только путем компромисса, на который пойдут обе стороны, делая уступки", - сказал Кулеба.

Министр убежден, что результат, который принесет нашим странам заключения Соглашения о свободной торговле, компенсирует все сделанные уступки.

"Наша делегация готова прибыть в Анкару для осуществления дальнейшего продвижения в направлении финализации соглашения. Потому что мы абсолютно настроены на заключение этого соглашения на политическом уровне. Мы должны соблюдать баланс интересов. Для достижения этого эксперты обеих стран должны сесть и достичь согласия. Политическая воля есть со стороны обеих стран, на уровне наших президентов. Вопрос лишь в этом непростом, но неизбежному шагу ", - добавил министр.

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