Шойгу приказал нарастить группировку российских военных в оккупированном Крыму
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Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу распорядился нарастить группировку оккупационных российских войск в захваченном Крыму якобы для помощи пострадавшим от наводнения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское агентство ТАСС.
Так, сейчас около 21 тысячи человек задействованы со стороны минобороны России в якобы оказании помощи населению оккупированного Крыма, которое пострадало из-за наводнения
"По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу даны указания по наращиванию группировки, задействованной для оказания помощи жителям Республики Крым, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительными осадками", - отметили в минобороны России.
Военные проводят работы в 36 населенных пунктах.