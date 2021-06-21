Россия в ПАСЕ требует рассмотрения водоснабжения оккупированного Крыма и санкций против кума Путина Медведчука
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram-канале сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко.
"Письменные письма с требованием выразить свою позицию по этим вопросам подал Комитету министров Совета Европы глава российской делегации в ПАСЕ, украинофоб, еврофоб и антисемит Петр Толстой", - написал Гончаренко.
По его информации, Толстой обвинил Украину в том, что перекрытие воды из Днепра для Крыма - это "коллективное наказание крымчан за их политическую позицию".
Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.
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