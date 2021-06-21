"Небесный координатор": На Киевщине заканчивают снимать фильм об одном из основателей современной украинской аэроразведки Владимире Кочеткове-Сукаче

В Киевской области продолжаются съемки фильма об одном из основателей современной украинской аэроразведки Владимире Кочеткове-Сукаче.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook главного управления разведки Минобороны.

Как отмечается, Владимир Кочетков-Сукач никогда до этого не служил в армии, но "с первых дней российской агрессии поехал в самое пекло войны".

Вместе с единомышленниками он создал волонтерскую группу Аэроразведка, которая с помощью беспилотников оказывала помощь украинским разведывательным и артиллерийским подразделениям. Побратимы называли его "глазами", а из-за густой бороды дали позывной Чубака.

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В сообщении также подчеркивается, что благодаря созданной Владимиром Кочетковым-Сукачем "Аероразведке" в дни ожесточенных боев за Донецкий аэропорт у наших воинов ежедневно появлялись важные данные о перемещении российских оккупационных войск. Как вспоминают участники тех событий, из окружения в районе Донецкого аэропорта украинские воины выходили, используя снимки с беспилотников Чубаки.

Погиб Владимир Кочетков-Сукач 15 марта 2015 вблизи Красногоровки Донецкой области.

По словам режиссера фильма Евгения Ярила, увидеть "Небесный координатор" можно будет уже в августе. Съемки картины планируют завершить совсем скоро.