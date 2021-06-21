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"Небесный координатор": На Киевщине заканчивают снимать фильм об одном из основателей современной украинской аэроразведки Владимире Кочеткове-Сукаче

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В Киевской области продолжаются съемки фильма об одном из основателей современной украинской аэроразведки Владимире Кочеткове-Сукаче.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook главного управления разведки Минобороны. 

Как отмечается, Владимир Кочетков-Сукач никогда до этого не служил в армии, но "с первых дней российской агрессии поехал в самое пекло войны".

Вместе с единомышленниками он создал волонтерскую группу Аэроразведка, которая с помощью беспилотников оказывала помощь украинским разведывательным и артиллерийским подразделениям. Побратимы называли его "глазами", а из-за густой бороды дали позывной Чубака.

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В сообщении также подчеркивается, что благодаря созданной Владимиром Кочетковым-Сукачем "Аероразведке" в дни ожесточенных боев за Донецкий аэропорт у наших воинов ежедневно появлялись важные данные о перемещении российских оккупационных войск. Как вспоминают участники тех событий, из окружения в районе Донецкого аэропорта украинские воины выходили, используя снимки с беспилотников Чубаки.

Погиб Владимир Кочетков-Сукач 15 марта 2015 вблизи Красногоровки Донецкой области.

По словам режиссера фильма Евгения Ярила, увидеть "Небесный координатор" можно будет уже в августе. Съемки картины планируют завершить совсем скоро.

Небесный координатор: На Киевщине заканчивают снимать фильм об одном из основателей современной украинской аэроразведки Владимире Кочеткове-Сукаче 01

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Топ комментарии

  • Александр b9c4d8fd
    Господи, хоть щось путнє знімати почнуть. А то самі квартальні шмарклєвідосіки...
  • olele



    Пухнастий українобот @UaArtem 3 ч

    Эпоха "Какая разница".
    Вата будет биться в истерике под "Сансару", за немерянные бабки за билеты.
    А кто-то будет спать в окопах, чтобы эта вата жила в мирном городе.
    Мы давно уже живём в двух реальностях!

    "Небесний координатор": На Київщині закінчують знімати фільм про одного із засновників сучасної української аеророзвідки Володимира Кочеткова-Сукача - Цензор.НЕТ 7928
  • Сергей Гусаченко 9c76ca74
    Потому что все года Независимости армию кромсали по живому. Вы знаете сколько гарнизонов было превращено фактически в Чернобыль, сколько молодых офицеров без пенсии по сокращению и расформированию частей ушли без профессии на вольные хлеба в период бесконечного кризиса? Вы знаете что только пару лет назад высший офицерский состав совковой формации начал замещаться офицерами, служившими только в Украинской армии? И вот мудрый нарид выбирает говнокомандующего, никогда не служившего в армии. За что с армией 73% избирателей так обошлись?
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