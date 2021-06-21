"Слуга народа" Камельчук, называвший "выдумкой" COVID-19 и вакцины против него, будет рассказывать о COVID-паспортах на сессии ПАСЕ
3 97244
Известный своими неординарными высказываниями народный депутат "Слуги народа" Юрий Камельчук, который ранее называл коронавирус коронавирусную болезнь COVID-19 и любые вакцины от нее "выдумкой", избран спикером по теме "COVID паспорта и сертификаты" от политической группы EPP в дебатах на сессии ПАСЕ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам Камельчук сообщил в Facebook
"Сегодня в Страсбурге меня избрали спикером по тематике Covid passes and certificates от политической группы EPP в дебатах на сессии ПАСЕ.
Стоит сохранить баланс между потребностями сдерживания угроз пандемии, прав человека и возможностями бизнеса, особенно отдыха, что актуально особенно летом", - написал он.
В декабря 2020 года Камельчук заявил, что коронавирусная болезнь COVID-19 – "выдумка", как и любая вакцина против какой-либо болезни.
"Абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19", - говорил он.