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Зеленский во вторник презентует общенациональную программу "Здоровая Украина"

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Зеленский во вторник презентует общенациональную программу "Здоровая Украина"
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 22 июня, на Всеукраинском форуме "Украина 30. Здоровая Украина" представит общенациональную программу "Здоровая Украина".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что на второй день форума состоится презентация нового школьного меню. Первая леди Елена Зеленская расскажет о кампании по популяризации здорового питания, которая является основой программы "Новая украинская школа – пространство здоровья".

На третий день форума участники мероприятия выскажут свое видение того, как продлить и улучшить качество жизни украинцев, а также обсудят необходимость профилактики заболеваний, методы борьбы со стрессом и экологические факторы, которые влияют на здоровье нации.

Отмечается, что среди участников форума - представители Офиса президента, Кабинета Министров, Верховной Рады, международных, спортивных и общественных организаций, а также звезды спорта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ввел в действие решение СНБО об усовершенствовании сети ситуационных центров и цифровой трансформации сферы нацбезопасности

Топ комментарии

  • Nedd Tyler c6720389
    Вова! Назвати країну обравшу тебе Президентом здоровою- ніяк не можливо! На жаль!
  • Имярек
    Звиздець здоров'ю...
  • Sav UA
    Зеленский во вторник презентует общенациональную программу "Здоровая Украина"

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    Не знаю як там "Здоровая Украина",а програма здоровая харя за два роки ************* виконана успішно! Зеленський у вівторок презентує загальнонаціональну програму "Здорова Україна" - Цензор.НЕТ 2512
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