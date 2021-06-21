Производители нефтегазопродуктов пытаются остановить развитие "зеленой" энергетики в Украине, - МИД

Украина должна двигаться в направлении "зеленого" перехода и развивать возобновляемые источники энергии, несмотря на значительное сопротивление этому процессу и лоббизм производителей нефтегазопродуктов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство иностранных дел, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе участия в панельной дискуссии на тему "Энергетика: какое будущее нас ожидает?" в рамках Анталийского дипломатического форума.

Министр убежден, что "зеленый" переход экономик является исторической данностью, и хотя производители нефти и газа будут пытаться сохранить статус-кво, историю невозможно остановить.

"Для Украины развитие альтернативных источников энергии, особенно возобновляемых, несет большое облегчение и открывает новые возможности. Еще десять лет назад доля солнечной и ветровой генерации в нашей экономике была почти незаметной. Сейчас - это важный элемент энергобаланса Украины", - добавил он.

Кулеба напомнил, что Евросоюз в своей энергетической стратегии определил Украину приоритетным партнером в поставках "зеленого" водорода на рынок ЕС и заверил, что Украина целенаправленно работает над подготовкой к его экспорту.

Как сообщалось, акции норвежской компании Scatec Solar, которая в частности имеет активы в Украине, потеряли в цене 10% из-за того, что в Украине не решается проблема накопленных долгов за произведенную электроэнергию, а также инициируются дополнительные законодательные изменения - введение акцизного сбора, что является нарушением гарантий государства перед инвесторами.

28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и заставляет компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы. В арбитраже она требует от государства вернуть ей 10,5 млн евро. По информации юристов, к аналогичному иску готовится еще 10 компаний.

В конце 2020 года канадская компания TIU Canada подала в суд на Никопольский завод ферросплавов, находящийся в собственности олигарха Игоря Коломойского, из-за незаконного отключения солнечной электростанции от сети. При этом в мае текущего года компания подала заявление об отводе трех судей Пивничного апелляционного хозяйственного суда, назначенных для рассмотрения дела, поскольку они ранее были замечены в отстаивании интересов олигарха в деле против государственного Приватбанка.

Напомним, Кабинет Министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.

Ранее при обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, навредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.