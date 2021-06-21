С начала суток на Донбассе - три нарушения режима тишины, потерь нет, - штаб ООС
6923
Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает штаб ООС, информирует Цензор.НЕТ.
В районе Красногоровки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Под Гнутовым велся огонь из подствольных гранатометов из стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Зализне враг совершил дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.