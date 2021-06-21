США ввели против режима Лукашенко новые санкции

США вслед за Евросоюзом ввели новые санкции против режима захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко. В "черный список" попали 16 физических лиц и пять юридических лиц.

Об этом говорится в решении Министерства финансов США, обнародованном в воскресенье, 21 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

Среди физических лиц, попавших под американские санкции - пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель КГБ Иван Тертель, командующий внутренними войсками Николай Карпенков, генеральный прокурор Андрей Швед и другие.

В список юридических лиц входят КГБ Беларуси, отдел милиции Минского горисполкома на Окрестина, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, УВД Брестского облисполкома и внутренние войска МВД.

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Напомним, 21 июня Евросоюз принял решение заморозить активы и ввел визовые запреты в отношении 78 белорусских официальных лиц и 8 компаний.