Около 100 уголовных дел о российской агрессии суды рассмотрят на этой неделе
Об этом сообщает Медийная инициатива за права человека, информирует Цензор.НЕТ.
Так, Голосеевский райсуд Киева 23 июня собирается рассмотреть дело бывшего "беркутовца" Александра Саттарова. По версии следствия, в 2014 году он был участником "самообороны Крыма".
Саттарова арестовали в Днепре в 2017 году. В августе 2019 года он принял участие в обмене на украинских политзаключенных, которых удерживали в России.
"После обмена рассмотрение дела по существу так и не состоялось. Суд выразил желание установить местонахождение обвиняемого и убедиться, что он действительно покинул территорию материковой части Украины. Для этого коллегия судей направила запрос в Государственную пограничную службу, но... ответа не получили, поэтому на прошлом заседании 17 мая написали новое письмо пограничникам", - пишет "Медийная инициатива за права человека".
Теперь Саттарова могут либо объявить в розыск и приостановить в связи с этим рассмотрение дела, либо рассматривать дело заочно.
А в Лисичанском суде на Луганщине назначено заседание по делу боевика организации "ЛНР" Антона Мордасова. По версии следствия, он в 2014 году участвовал в захвате здания СБУ в Луганске, а после воевал в НВФ "Бетмен".
В 2020 году в соцсетях появилась информация о том, что Мордасов умер, но дело все равно рассматривают, ведь достоверно установить факт смерти на оккупированных территориях невозможно.
"Например, в Павлоградском суде до сих пор слушается так называемое дело киборгов по обвинению Михаила Толстых "Гиви", который, как мы знаем, погиб в 2017 году", - отметили в "Медийной инициативе за права человека".