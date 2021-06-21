Один человек погиб в результате пожара и взрыва в Белогородке под Киевом

Тело погибшего нашли в одной из квартир. Пожар уже погасили.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

"В одной из квартир звеном ГСЧС обнаружено тело одного погибшего. Пожар локализован в 16:28, а в 19:03 - ликвидирован", - сказано в сообщении.

Сельский голова Белогородки Антон Овсиенко сообщил в Фейсбуке о создании оперативного штаба, который занимается размещением жителей горевшего дома. И пообещал, что им окажут необходимую помощь.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 21 июня в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Белогородке произошел врыв. Два человека были госпитализированы, еще шесть - пострадали, но от госпитализации отказались. Пожар распространился на 4, 5 этажи и крышу. Спасатели вывели на свежий воздух 40 человек.