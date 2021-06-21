Венгрия пожаловалась в ПАСЕ на "Миротворец"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что венгерским политикам и представителям меншинства, которые присутствуют в списке "Миротворца", грозит расправа.

Об этом он заявил во время дебатов в ПАСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Заявления министра по этому поводу прозвучали в ответ на вопрос его однопартийца, венгерского депутата Барни Зигмонда, который попросил прокомментировать ситуацию с правами венгров в Украине.

Сийярто выделил существование сайта "Миротворец" в качестве отдельной проблемы. "Миротворец - список врагов, которые должны быть наказаны", - пояснил венгерский министр членам ПАСЕ. "Я и сам в этом списке, но для меня это не проблема, меня защищает контртеррористическая служба Венгрии. Но те, кто живут в Украине, имеют больше оснований бояться", - добавил он.

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Сийярто попытался убедить членов ПАСЕ, что существование сайта "Миротворец" якобы создает угрозы для родившейся в Берегово евродепутата Андреи Бочкор, которая была избрана в ЕП в венгерской квоте. "Есть евродепутат, которая боится вернуться домой на рождественские праздники из-за того, что она в этом списке и не защищена", - заверил министр.

Как известно, Венгрия неоднократно поднимала перед Украиной вопрос о закрытии сайта "Миротворец". В начале года она пыталась на этом основании заблокировать результаты Совета ассоциации Украина-ЕС.

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