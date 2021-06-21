Евро-2020: Украина уступила Австрии (обновлено)

21 июня сборная Украины в третьем матче группового этапа Евро-2020 уступила сборной Австрии со счетом 0:1. Команды играли в столице Румынии Бухаресте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На 21-й минуте сборная Австрии повела в счете. После подачи стандарта Кристоф Баумгартнер опередил Илью Забарного и пробил в угол ворот Георгия Бущана.

Николай Шапаренко ударом попытался атаковать, однако его отразил вратарь австрийцев, а нога Андрея Ярмоленко не дотянулась на добивание.

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Вместе с тем, у австрийцев были два момента для увеличения счета. В частности, Марко Арнаутович сперва не попал в ворота метров с 12-ти, а под завершение тайма футболист сборной Австрии не сумел переиграть Бущана.

Во втором тайме существенных изменений в игре не произошло. Австрия контролировала игру, едва не забив в свои ворота. До конца тайма австрийцы потеряли несколько моментов для удвоения результата. В одном случае Бущан совершил сейв после удара Штефана Лянйера, в другом ошибся Арнаутович.

В целом, Австрия играла по счету и не дала шансов Украине отыграться на положительный результат.

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Сборная Австрии теперь встретится со сборной Италии.

А нашей сборной для того, чтобы попасть в 1/8 финала со своими тремя очками, необходимо, чтобы две из пяти команд, занявших третьи места в других группах, либо набрали меньше трех баллов, либо имели худшую разницу мячей.

В группе С, кроме Украины и Австрии, играют Нидерланды и Северная Македония. Их последняя игра в групповом этапе происходила одновременно с игрой украинцев - Нидерланды победили со счетом 3:0.

Сборная Украины изначально была фаворитом матча. Коэффициент на ее победу был равен 3.40. Победу Австрии оценивали в 3,75, а ничью - в 1,91.