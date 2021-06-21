Украина и Великобритания будут вместе строить военные корабли и базы для наших ВМС
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Подписание меморандума состоялось Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS DEFENDER.
"Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины", - сказано в сообщении.
На церемонии подписания Меморандума присутствовали Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, Первый Морской Лорд Великобритании адмирал Тони Радакин и Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.
Эсминец HMS DEFENDER прибыл в Одессу в прошлую пятницу. Он стал уже вторым кораблем Королевского флота, который посетил Одессу в течение последних нескольких недель, после HMS TRENT.
"Совместные морские проекты и регулярные визиты военных кораблей - свидетельство тесных связей между Британией и Украиной, партнерства и дружбы", - отметили в Минобороны.