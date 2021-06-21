Новости

Зеленский: "Сборная, мы с тобой! Слава Украине!"

10 46197
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал футбольную сборную после поражения от Австрии на Евро-2020.

Слова поддержки глава государства высказал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Это Евро-2020, где лучшие из лучших. Да, снова тяжелый матч. Да, сегодня у нас горькое и обидное поражение. Однако даже после этой игры сборная не потеряла как шанс на участие в 1/8 финала, так и нашу с вами поддержку! Потому что это - наши ребята. Сборная, мы с тобой! Слава Украине!" - написал Зеленский.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 21 июня Украина уступила Австрии в чемпионате Евро-2020. Матч закончился со счетом 0:1.

Зеленский: Сборная, мы с тобой! Слава Украине! 01

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • саша паламарчук
    До речі, а ось і винуватець поразки Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 4635

    Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 5613
  • саша паламарчук
    нуууу я вважаю, що приблизно в багатьох так і було Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 9259

    Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 1124
  • Вася Неважно
    Беданосец.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости