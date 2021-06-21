Все меньше россиян считают Путина выдающейся личностью, - опрос. ИНФОГРАФИКА
8 35274
Количество жителей РФ, считающих президента этого государства Владимира Путина выдающейся исторической личностью, сократилось с 34% до 15%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса "Самые выдающиеся личности в истории", проведенного "Левада-центром", информирует Цензор.НЕТ.
В прошлый раз такой опрос проводили в 2017 году. С тех пор доля россиян, считающих Путина выдающейся исторической личностью, сократилась с 34% до 15%.
Наибольшее число голосов в опросе вновь набрал советский диктатор Иосиф Сталин – 39%. Он является бессменным лидером опроса с 2012 года.
Гитлера самым выдающимся человеком всех времен и народов считают 5% россиян.
Опрос был проведен 20–26 мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.