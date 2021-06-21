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Все меньше россиян считают Путина выдающейся личностью, - опрос. ИНФОГРАФИКА

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Все меньше россиян считают Путина выдающейся личностью, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Количество жителей РФ, считающих президента этого государства Владимира Путина выдающейся исторической личностью, сократилось с 34% до 15%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Самые выдающиеся личности в истории", проведенного "Левада-центром", информирует Цензор.НЕТ.

В прошлый раз такой опрос проводили в 2017 году. С тех пор доля россиян, считающих Путина выдающейся исторической личностью, сократилась с 34% до 15%.

Наибольшее число голосов в опросе вновь набрал советский диктатор Иосиф Сталин – 39%. Он является бессменным лидером опроса с 2012 года.

Гитлера самым выдающимся человеком всех времен и народов считают 5% россиян.

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Опрос был проведен 20–26 мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Все меньше россиян считают Путина выдающейся личностью, - опрос 01

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Топ комментарии

  • Иннокентий beer
    Все меньше українців вважають кацапів людьми, навіть тих кто не вважає що ***** видатна істота.
  • Шрек Баблокат
    россияне это не люди, а статистическая погрешность с биологическими потребностями..
    КГБшники давно это просекли, и используют биомассу на 100%
  • Van-Basten Van-Basten
    Все меньше россиян считают Путина выдающейся личностью, - опрос - Цензор.НЕТ 3190
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