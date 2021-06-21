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В Минздраве рассказали, когда нужно делать прививку второй дозой COVID-вакцины

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В Минздраве рассказали, когда нужно делать прививку второй дозой COVID-вакцины
В случае крайней необходимости можно вакцинироваться немного раньше или позже озвученных сроков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

"Прививки 2-й дозой вакцины желательно делать в срок:

▪ Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21-28 дней,

▪ CoronaVac/Sinovac Biotech - 28 дней,

▪ Oxford/AstraZeneca - 12 недель", - говорится в сообщении Минздрава.

При этом в случае непреодолимых обстоятельств вакцины CoronaVac/Sinovac и AstraZeneca можно ввести на неделю раньше срока. А для Comirnaty/Pfizer-BioNTech и так указано окно повторной вакцинации - между 21 и 28 днем после первой дозы.

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"Вторая доза вакцины против COVID-19, введенная раньше или позже рекомендованного интервала, засчитывается без необходимости ее повторного введения или вакцинации сначала", - отметили в министерстве. Подчеркнув при этом, что прививаться раньше или позже срока все же стоит только в случае крайней необходимости.

В Минздраве рассказали, когда нужно делать прививку второй дозой COVID-вакцины 01
В Минздраве рассказали, когда нужно делать прививку второй дозой COVID-вакцины 02

Топ комментарии

  • kelman muksat
    нет никаких проблем - иди в пункт массовой вакцинации и делай - в выходные дни , всем желающим , лично я привился КоронаВак неделю назад.
  • 18c49ed2
    Да почти. Вы сначала обеспечьте, чтобы люди смогли реально сделать прививки в положенные сроки. Чтобы было чем. А не сказки рассказывайте.
  • 18c49ed2
    Ага. А зачем твой КоронаВак тем, кто сделал прививку Ковидшилдом?
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