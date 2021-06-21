Шевченко: Сыграли плохой матч. Команда не была готова

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал игру своих подопечных на матче, в котором наши футболисты уступили австрийцам.

Об этом он сказал на пресс-конференции после игры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола.

"Прежде всего наша команда не выдержала в физическом смысле. Нам всегда трудно играть на таком уровне в такой короткий срок три матча, мы знали об этом. ... Трудно говорить о конструктивной игре, когда команда просто не была готова", - сказал Шевченко.

Он добавил, что сборная при этом не опустила руки и боролась до конца. Это, по мнению тренера - единственный позитивный момент во всей игре.

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Украинские футболисты останутся в Бухаресте и будут тренироваться, ожидая результатов игры сборных других стран, от которых зависит, выходим ли мы в 1/8 финала.

"Это не тот уровень футбола, который мы хотим демонстрировать. Разочарование есть, с таким уровнем, как в первом тайме, нам в плей-офф не чего было бы делать", - добавил Шевченко о сегодняшней игре.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 21 июня Украина уступила Австрии в чемпионате Евро-2020. Матч закончился со счетом 0:1.